تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 اصابات بفيروس كورونا،مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 271278 حالة, فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182675 حالة, في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.