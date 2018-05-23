تسجيل 91 حادث مرور منذ حلول شهر رمضان

سجّلت مصالح الدرك الوطني 91 حادث مرور على المستوى الوطني، خلال الأربع أيام الأولى من شهر رمضان.

وانخفضت حصيلة إرهاب الطرقات، بحوالي 30 حادثا خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث تمّ إحصاء 229 حادث مرور أسفر عن وفاة 11 شخصا وجرح 236 آخرين.

خلال الأسبوع الأول من رمضان 2017،

وتعمل مصالح الدرك الوطني، على الإحتفاظ بهذا الإنخفاض المحسوس من خلال المراقبة المستمرة لسائقي المركبات، وتنظيم السير المروري خلال هذا الشهر.

لتجنّب مجازر مرورية، التي غالبا ما ترتفع خلال شهر الصيام، بسبب “النرفزة”، والسرعة الفائقة، التي تؤدي إلى حوادث مريعة خاصة قبيل ساعات الإفطار الأخيرة، و في الصّباح الباكر ووقت السحور.