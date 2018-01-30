تسجيل 92 قضية تتعلق بالإلتحاق بـ”داعش” غرب البلاد السنة الفارطة

سجلت مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الغرب بوهران، إرتفاع عدد القضايا التي تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال السنة الفارطة.

وقال مراقب الشرطة محند محمد سعيد، المفتش الجهوي للشرطة لـ”النهار أونلاين”، فقد تم تسجيل 1884 خبرة.

تعلقت أساسا بالجرائم المعلوماتية.

وتلقت مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الغرب 696 طلب تحقيق في القضايا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.

تم من خلالها معالجة 260 جريمة تعلقت بأنظمة معالجة المعطيات والإتصالات، إضافة إلى ترويج أفكار تطرفية وأعمال إشادة.

كما أحصت ذات المصلحة 92 قضية ذات طابع إرهابي، تمثلت في تجنيد أشخاص للالتحاق بالجماعات المتشددة والإشادة بتنظمات إرهابية.

وذكر المتحدث، أن مصالح الأمن الوطني بغرب البلاد،أوقفت العديد من الأشخاص لضلوعهم في هذه الأعمال دون ذكر العدد .

وأضاف أن مصالح الأمن، إكتشفت شفرات كانت تستعمل في الهواتف النقالة كان يستعملها الأفراد لتضليل مصالح الشرطة.

وذكر أن المخبر الجهوي للشرطة العلمية تمكن من تفكيك سرقة السيارات ذات طابع دولي و أفراد في قضايا الأمن والإتصالات.

وبخصوص التهريب خاصة ما تعلق بالمخدرات، فقد حجزت مصالح المفتشية، 05 أطنان سنة 2017.