تسجيل 98 حريقاً عبر هذه الولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، في بيان لها، عن آخر مستجدات حرائق الغابات اليوم والمساحات الزراعية.

وأظهرت الحصيلة الإجمالية تسجيل 98 حريقاً، حيث نجحت فرق الإطفاء في السيطرة الكاملة وإخماد 43 حريقاً عبر عدة ولايات.

وفي إطار مجابهة المخاطر وحماية الأرواح، تتواصل في هذه الأثناء عمليات الإطفاء الميدانية لمحاصرة 18 حريقاً نشطاً قيد الإخماد.

وتتوزع هذه البؤر عبر 9 ولايات رئيسية، حيث تأتي ولاية سكيكدة في مقدمة المناطق المتضررة بـ8 حرائق نشطة. تشمل بلديات زردازة وبن عزوز والقل والزيتونة وعين قشرة وسيدي مزغيش وعزابة.

تليها ولاية بجاية بـ3 حرائق ببلديات توجة وتيزي نبربر ودرقينة، بالإضافة إلى تسجيل حريق واحد نشط في كل من تيزي وزو، جيجل، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، وسوق أهراس.

كما نجحت فرق التدخل في فرض السيطرة الكاملة على عدة بؤر أخرى أصبحت تصنف حالياً ضمن عمليات الحراسة والتبريد لمنع تجدد ألسنة اللهب.

حيث تخضع للمراقبة المستمرة عدة نقاط ببلديات تمالوس وأم الطوب بسكيكدة، وسوق الاثنين وشلاطة ببجاية. ومنطقتي سيدي سرحان وتباينات ببلدية بوعينان في البليدة.

بالإضافة إلى مناطق برحال بعنابة، ومجاز الصفاء بقالمة، والقرارم قوقة بولاية ميلة.

وفي سياق التدابير الوقائية الاستعجالية لحماية الساكنة المحاذية للمساحات الغابية، قامت مصالح الحماية المدنية بإجلاء وإبعاد 8 عائلات متكونة من 32 شخصاً. كإجراء وقائي بمنطقة دم البقرات التابعة لبلدية بن عزوز بولاية سكيكدة. وهو التدخل الذي حال دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي المقابل، أُعلِن عن الإخماد التام والنهائي للحرائق التي مست بلدية بوغرة (حمام ملوان) بالبليدة. وقرية آيت زيري بتيزي وزو، الشافية بالطارف، وحمالة بميلة. وكذا حريق غابة صنجة ببلدية سيدي حمادوش في ولاية سيدي بلعباس.