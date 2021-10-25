تسجيل 99 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، 99 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية. يومي الجمعة والسبت، أسفر عنه وفاة حالة واحدة وجرح 123 آخرين.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الى أن المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني تشير الى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

و في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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