تسجيل 99 حريق في 16 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية، 99 حريق غابة في 16 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة، أغلبها بولاية تيزي وزو.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن وضعية الحرائق صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة صباحا تم تسجيل 69 حريق على مستوى 14 ولاية، مسجلة بكل من ولايات تيزي وزو 24 حريق، ولاية الطارف 15، ولاية بجاية 8 حرائق، ولاية جيجل 6 حرائق ، ولاية عنابة 3 حرائق، و حريقين في كل من ولايات سكيكدة، سطيف، البليدة، سوق أهراس، و حريق عبر ولايات المدية، تبسة، البويرة وولاية قالمة.

وأضاف البيان، أن أهم هذه الحرائق مسجلة على مستوى ولاية تيزي وزو بـ 24 حريق عبر 17 بلدية، عين الحمام، بوزقن، عزازقة، الأربعاء نثي راثن، تيقزيرت، واسيف، ذراع الميزان، أزفون، بني دوالة، تيزي وزو، بني يني، مقطع، إعكوران، ماكلة، واضية.

الجدير بالذكر، أنه منذ تاريخ 9 أوت، تم تسجيل بولاية تيزي وزو إندلاع 116 حريق منها 52 حريق مهم، تم إخماد 28 حريق و تعمل حاليا فرق الحماية المدنية على إخماد 24 حريق أخر.

وسخرت المديرية العامة للحماية المدنية،إمكانيات مادية وبشرية هائلة للإخماد هذه الحرائق لاسيماعلى مستوى ولاية تيزي وزو بـ 12 رتل متنقل من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وكذا إمكانيات مادية وبشرية لـ 10 ولايات، بالإضافة إلى تدخل مروحيتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية، وتجنيد تعداد مقدر بـ 800 عون حماية مدنية بمختلف الرتب ،وكذا 115 شاحنة إخماد الحرائق.