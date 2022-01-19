تسجيل ازيد من 500 حالة مؤكدة بكورونا لدى التلاميذ شرق العاصمة

أعلن نذير خنسوس مدير التربية للجزائر شرق عن ازيد من 500 حالة مؤكدة بفيروس كورونا لدى التلاميذ وهذا عبر مدارس شرق العاصمة. كما كشف خنسوس عن تسجيل 440 إصابة مؤكد بكوفيد 19 لدى الأساتذة. في حين بلغ عدد المصابين عند الإداريين والعمال 128 حالة.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكد ذات المسؤول ان الوضع متحكم فيه ولا داعي لتهويله كما انه لا يستدعي للقلق على حد قوله. وتابع مدير التربية للجزائر شرق مطأنا أولياء التلاميذ أنه لم يتم غلق إي مؤسسة تعليمية لحد الأن بإستثناء عدد من الأقسام

وعرف البوم الأربعاء عدد الإصابات بفيروس كورونا وفق وزارة الصحة إرتفاعا رهيب وصلت فيه عدد الحالات المؤكدة إلى 1359 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة الاخيرة

وفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة فقد تماثل 576 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة فيما يتواجد 39 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.