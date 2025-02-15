تسجيل انخفاض في حرائق الغابات في 2024 

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري، اليوم السبت، اجتماع عمل خصص لتقييم مختلف البرامج المتعلقة بحملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لموسم 2025.

الإجتماع جرى بحضور الأمين العام للوزارة، ومحافظي الغابات لـ 40 ولاية المعنية والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى.

وحسب بيان الوزارة سجل خلال موسم مكافحة الحرائق 2024 نسبة انخفاض الحرائق قدرت بـ 91 % مقارنة بالمعدل السنوي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة المقدر بـ 40.000 هكتار فيما انخفض عدد البؤر بنسبة 73% .

وفي هذا الصدد ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين لا سيما أعوان الغابات والحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي، الذين فعلوا جهاز التدخل السريع.

كما أشار شرفي إلى التحضير الاستباقي الذي ميز موسم 2024 الذي عرف استعمال وسائل عصرية كطائرات الاطفاء وطائرات بدون طيار للترصد والإنذار المبكر.

وألح الوزير على ضرورة الابقاء على اليقظة و تبادل المعلومات بين كافة الأطراف لتفادي الخسائر.

وفي الأخير أسدى الوزير تعليمات حول التحضيرات لموسم الوقاية ومكافحة الحرائق لسنة 2025، باستكمال كافة العمليات الخاصة بمكافحة الحرائق.