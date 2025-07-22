تسجيل حرائق محاصيل زراعية وأشجار عبر 5 ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 17:30 .

وسجلت المديرية حرائق المحاصيل الزراعية والاشجار عبر خمسة ولايات.

وعرفت ولاية الوادي حريق نخيل بالمكان المسمى صحن بري بلدية حاسي خليفة اين تم إخماد الحريق نهائيا.

بينما بولاية ميلة سجل حريق اشجار مثمرة بالمكان المسمى مشتة عين الكبيرة بلدية حمالة.

في حين ولاية سطيف سجل حريق اشجار مثمرة بالمكان المسمى ثنية الطين بلدية عموشة. وتم إخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة.

وعرفت ولاية بسكرة حريق نخيل بالمكان المسمى قرية سريانة بلدية سيدي عقبة.

كماشهدت ولاية خنشلة حريق نخيل بالمكان المسمى مشتة قرية سيار بلدية ششار.