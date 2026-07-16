تسجيل 111 حريقا عبر 18 ولاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها اليوم الخميس، عن تسجيل 111 حريقا عبر عدد من ولايات الوطن، مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل.

وسجلت مصالح الحماية المدنية 111 حريقًا إلى غاية الساعة 17:00 من مساء اليوم، عبر مختلف ولايات الوطن، تم إخماد 65 منها، فيما لا تزال العمليات جارية في 46 بؤرة حريق عبر 18 ولاية.

وتتوزع الحرائق المتواصلة عبر ولايات بجاية (13 حريقًا)، و5 حرائق بتيزي وزو. وأربعة حرائق بالبليدة وبومرداس. وسجلت 3 حرائق بعين الدفلى، وسكيكدة، وحريقين بسعيدة.

في حين سجلت حريقا واحدا بكل من سعيدة، تلمسان، المدية، الطارف، بسكرة، سطيف، البويرة، عنابة، ڨالمة، سوق أهراس، المغير، وتوڨرت.

وفي ولاية تلمسان، لا يزال حريق الغابة بمنطقة أولاد ميمون متواصلًا، حيث تم تسخير طائرة من نوع BE200 لدعم عمليات الإخماد.

أما بولاية عنابة، فلا يزال الحريق الذي اندلع ليلة أمس بمنطقة وادي العنب ببلدية وادي العنب نشطًا ومتواصل الانتشار. وقد تم تسخير ثلاث طائرات من نوع AT-802 ومروحيتين من نوع Mi-26 للسيطرة عليه.

وشهدت ولاية بجاية تسجيل 4 حرائق هامة على مستوى بلديات شميني وبرباشة وأكفادو وأوزلاقن. وتم تسخير لها طائرتان من نوع AT-802. كما تم إجلاء قريتي أشيعون وتاقروجة ونحو 100 شخص بمنطقة إمعارات ببلدية برباشة كإجراء وقائي.

وبالنسبة لولاية البليدة، اندلعت أربعة حرائق ببلديات سيدي سرحان وأولاد يعيش وحمام ملوان وبوينان، استدعت تسخير مروحيتين من نوع Mi-26 والرتل المتنقل لولاية المدية، مع إجلاء 200 شخص احترازيًا.

كما سجلت ولاية تيزي وزو حريقين هامين ببلديتي واقنون والأربعاء ناث إيراثن، حيث تم دعم عمليات الإخماد بمروحيتين من نوع Mi-26.

وبولاية سكيكدة، تم تسجيل ستة حرائق هامة ببلديات قنوعة وأم الطوب ووادي الزقار والعلمة والشرايع وتمالوس. وتمت السيطرة على جميعها باستثناء حريق أم الطوب الذي لا يزال متواصلًا. كما تم إجلاء عدد من العائلات من المناطق المهددة كإجراء وقائي.

وفي البويرة، تم إجلاء ست عائلات ببلدية المعالة بسبب حريق هام، بينما شهدت ولاية بومرداس حريقين ببلديتي يسر والناصرية، حيث أُجلِيت عدة عائلات وحماية مساكنها .

كما سجلت ولاية قالمة حريقًا بمنطقة بوزيتون، استدعى إجلاء عدد من العائلات لحماية 13 عائلة تضم 70 شخصًا. فيما يشكل الحريق المسجل ببلدية الحسينية بولاية عين الدفلى خطرا على المساكن والممتلكات.