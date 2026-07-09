تسجيل 65 حريقًا.. وهذه الولايات أكثر تضررا  

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها إلى غاية الساعة الخامسة مساءً من اليوم الخميس، تسجيل 65 حريقًا.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، مست الحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر مختلف ولايات الوطن. منها 17 حريقًا لا تزال عمليات إخمادها متواصلة، فيما تم إخماد 36 حريقًا نهائيًا ووضع 12 حريقًا تحت الحراسة.

حرائق الغابات والأدغال والأحراش

سجلت ولاية بجاية حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أقمون، بلدية بني معوش، وعملية الإخماد متواصلة. بينما تم إخماد حرائق نهائيا بأرسان بلدية إغرم، وتالة عطة بلدية أيت إسماعيل ايباشيران، وبلدية وادي غير، وأيت فلكاي بلدية درقينة.

و تم وضع حريق أدغال وأحراش تحت الحراسة قرب cw21 مزرعة بيلوط، بلدية أميزور.

وبولاية البليدة تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل حريق أدغال وأحراش بدوار شعابنية حماليت 2، بلدية البليدة ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وتمكن الدعم الجوي، من خلال التدخل بطائرة من نوع BE200 بمجموع 3 رميات، من إخماد حرائق على مستوى ولاية تيزي وزو.

وقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش بقرية إيكوسا، بلدية بوزغن نهائيا. بينما عملية الإخماد متواصلة بكلّ من غابة بآيت مجبر، بلدية آيت يحيى. وغابة بالمكان المسمى آيت أوشن، بلدية أغريب. كما تم إخماد حريق غابة ووضعه تحت الحراسة بحي 5 جويلية إعكوران بلدية يعكورن، وبحي بوشوبة بقرية أقاوج بلدية جبل عيسى ميمون.

وشهدت ولاية جيجل حريق أدغال وأحراش بعين الديبة بلدية أراقن وتم إخماده نهائيًا. وإخماد حريق ووضعه تحت الحراسة بغابة ببوشارف العلوي (غابة العشايش)، بلدية السطارة.

أما بولاية سطيف، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بحريق غابة بدوار كشاط، بلدية عين الكبيرة. بينما تم إخماد نهائيًا حريق غابة بحي الباهية، بلدية عين الكبيرة .

وفي ولاية سكيكدة، سجّل حريق أدغال وأحراش بمنطقة دار سليمان، بلدية زردازة وعملية الإخماد متواصلة.

وتم إخماد حريق غابة بمنطقة دراع لشهب، بلدية عين قشرة نهائيًا. وأيضا حريق أدغال وأحراش بمنطقة بوActivity فناز، بلدية حمادي كرومة، وبمنطقة بني غسدون، بلدية أم الطوب نهائيًا.

وعلى مستوى ولاية سيدي بلعباس أُخمِد حريق غابة بغابة بونكتة، بلدية مرين ووضعه تحت الحراسة.

في حين عملية إخماد ولاية ڨالمة حريق أدغال وأحراش بفج الشعير، بلدية نشماية، وببني عدي، بلدية مجاز عمار متواصلة.

حريق أدغال وأحراش

عملية الإخماد متواصلة بدعم من شاحنتي إطفاء من عنابة ومفرزة جهوية من أم البواقي. وأيضا بالدعم الجوي فقد تدخلت 3 طائرات من نوع AT 802 بمجموع 9 رميات. وهذا على مستوى غابة بموقع قيقبة، بلدية قلعة بوسبع وعملية الإخماد متواصلة.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي ودعم من الرتل المتنقل لولاية ڨالمة. وأيضا بدعم الجوي حيث تدخلت 3 طائرات من نوع AT 802 بمجموع 18 رمية.

وأضاف البيان أن ولاية بومرداس سجلت حريق أدغال وأحراش بطريق الخندق، بلدية دلس، وتم إخماده نهائيًا. ووضع حريق أدغال وأحراش بقرية علوان، بلدية الناصرية تحت الحراسة.

أما بولاية تيبازة، سجل حريق غابة بغابة سيدي موسى، بلدية الناظور، وعملية الإخماد متواصلة . وهذا بدعم من الرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، الرتل المتنقل لولاية الشلف والتل المتنقل لولاية تيبازة.

وبولاية البويرة، عملية الإخماد متواصلة في حريق غابة بقرية أولاد طاجين، بلدية سور الغزلان.

وفي ولاية سوق أهراس سجل حريق غابة بمشتة عين سيطري، بلدية ويلان، وعملية الإخماد متواصلة.

وشهدت ولاية الجلفة حريق أدغال وأحراش خلف حديقة التسلية الجلفة لاند، بلدية الجلفة تم إخماده نهائيًا.

أما بولاية تلمسان عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بغابة المقام، بلدية بني بوسعيد متواصلة.

حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار والنخيل:

أخمد بولاية الأغواط حريق أشجار مثمرة بمنطقة الجدر، بلدية الغيشة نهائيًا.

وفي ولاية أم البواقي تم إخماد نهائيًا حريق محاصيل زراعية بمشتة ذراع سي أونيس، بلدية هنشير تومغني.

وسجل بولاية تبسة حريق محاصيل زراعية ببلدية قريقر، بلدية قريقر تم إخماده نهائيًا.

بينما بولاية تلمسان أخمد حريق محاصيل زراعية بعين نكروف، بلدية عين نحالة نهائيًا. ووضع حريق أشجار مثمرة بالصفصاف، بلدية تلمسان تحت الحراسة.

وتدخلت الحماية المدنية بولاية تيارت من أجل إخماد حريق محاصيل زراعية ببني لومة، بلدية رحوية، بمنطقة العوامر، بلدية سبعين.

وعرفت ولاية الجلفة حريق محاصيل زراعية بمنطقة الجعيمة، بلدية دار الشيوخ وعملية الإخماد متواصلة.

بينما بولاية سعيدة أخمد حريق محاصيل زراعية بمزرعة خوان، بلدية مولاي العربي نهائيًا.

أما بولاية سيدي بلعباس سجل حريق محاصيل زراعية بقرية أولاد علي مزرعة الجنود، بلدية عين البرد تم إخماده نهائيًا.

وعلى مستوى ولاية المدية تم إخماد حريق محاصيل زراعية بواد المالح - واد القلب، بلدية شلالة العذاورة. وأيضا حريق أشجار مثمرة بالعبادلية، بلدية بوعيشون، وبعين تالة، بلدية واد حربيل نهائيا.

وبولاية المسيلة أُخمِد حريق أشجار مثمرة بمعذر اولاد كرفال، بلدية منعة – أولاد عطية ووضعه تحت الحراسة.

كما أُخمِد بولاية خنشلة حريق محاصيل زراعية قرب 300 سكن (دوار حفطاري)

وبالنسبة لولاية سوق أهراس تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمشتة بورنان، بلدية الحدادة، وبمشتة الرتبة، بلدية خميسة.

وفي ولاية ميلة عملية إخماد حريق أشجار مثمرة بمشتة أولاد براهيم، بلدية التلاغمة متواصلة. بينما بمشتتي كاف بودرقة ومشتة القطار، بلدية بوحاتم، وبحي الطيايبة، بلدية ميلة أخمد نهائيا.

وتم وضع تحت الحراسة حريق محاصيل زراعية بمشتة أولاد ساكر، بلدية بن يحيى عبد الرحمن، وبمشتة بومالك، بلدية وادي العثمانية.

وسجل بولاية عين الدفلى حريق أشجار مثمرة بحي اولاد سحاري، بلدية عريب، وحريق محاصيل زراعية بمزرعة بوحميدي، بلدية عين الاشياخ.

وتم إخماد ووضع بولاية عين تيموشنت حريق محاصيل زراعية بقرية عين بصال، بلدية الأمير عبد القادر تحت الحراسة.

ولاتزال بولاية غليزان عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بدوار سيدي فتاح، بلدية لحلاف متواصلة.

وفي ولاية المغير عملية إخماد حريق نخيل بالمنطقة الفلاحية عين الجبل، بلدية جامعة متواصلة.