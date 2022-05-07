أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها هذا السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالجزائر. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وبذلك، استقر العدد الإجمالي للإصابات عند 265791 حالة، وعدد المتماثلين للشفاء عند 178353، كما بقي عدد الوفيات مستقرا هو الآخر عند 6875 حالة.