تسخير أزيد من 180 ألف شرطي لتنفيذ الخطط العملياتية لمواجهة وباء كورونا

سخرت قيادة الأمن الوطني أزيد من 180 ألف شرطي بمختلف الرتب لتنفيذ المخطط العملياتي الرامي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كشف مدير الأمن العمومي اليوم الإثنين، عن تسخير ما يزيد عن 180 ألف شرطي بمختلف الرتب لتنفيذ الخطط العملياتية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وقال عيسى نايلي، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية ، أنه تم إقحام هذه القوات في شتى العمليات الميدانية على المستوى الوطني.

وأضاف نايلي أنه تم تسجيل 89843 مخالفة تتعلق بالمخالفين لإجراءات الحجر الصحي منها 50412 تتعلق بالأشخاص نجم عنها توقيف ومتابعة 19247 شخص .

وكذا مراقبة 33028 مركبة نجم عنها وضع 5049 منها بالمحشر وهذا خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى غاية 18 أفريل.

كما سجلت مصالح الأمن 1643 مخالفة تتعلق بالتجمع لأكثر من شخصين و 1007 تتعلق بعدم احترام التباعد الأمني.

كما سجلت مصالح الشرطة خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 16 أفريل 987 قضية تورط فيها 1114 شخص متعلقة بالمضاربة بالمواد الواسعة الاستهلاك .