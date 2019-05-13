تسخير أزيد من 3 آلاف شرطي لحماية الأشخاص وممتلكاتهم خلال ليالي رمضان بسيدي بلعباس

مع حلول شهر رمضان المعظم، وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس مخططا أمنيا خاصا لحماية الأشخاص وممتلكاتهم.

يهدف في محتواه إلى بسط الأمن خلال فترات النهار، وكذا خلال الليل، أين تعرف مختلف الساحات توافدا كبيرا للعائلات لقضاء سهراتهم الرمضانية، حيث سخر له تعداد بشري هام فاق الـ 3000 شرطي من مختلف الرتب.

و كنتيجة لفعالية هذا المخطط الأمني، لم تسجل مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس أي حدث من شأنه الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت مصالح الشرطة القضائية إنخفاضا محسوسا في معدل الجريمة خلال نفس الفترة من شهر رمضان المنصرم.

حيث سجلت المصلحة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لهذه السنة 19 قضية متعلقة بجرائم القانون العام، معظمها جرائم بسيطة.

في حين سجلت ذات المصلحة خلال نفس الفترة من السنة الماضية 37 قضية.