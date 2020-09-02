تسخير أزيد من 300 عون حماية مدنية لإمتحاني البيام والباك في باتنة

وضعت مديرية الحماية المدنية لولاية باتنة جهازا أمنيا وصحيا متكاملا، وهذا للمساهمة في إنجاح إمتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وحسب بيان لخلية الاعلام والاتصال التابعة لمديرية الحماية المدنية بباتنة، فقد تم تسخير أكثر من 324 عنصرا من الحماية المدنية موزعين على مختلف مراكز الامتحان والجمع والتصحيح المنتشرة على كامل تراب الولاية.

بالاضافة إلى استحداث مركز متقدم بدائرة تازولت، الذي يضاف الى الوحدات العملية 19 الموضوع في حالة جاهزية.

وكانت ذات المصالح، قد باشرت منذ أسابيع زيارات وقائية لفائدة جميع المراكز، وهذا في إطار التدابير والاجراءات المعمول بها لضمان أمن وسلامة التلاميذ والمؤطرين.