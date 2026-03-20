تسخير أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة بالعاصمة

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة وتموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك والخدمات خلال أيام عيد الفطر.

وحسب ما أكده اليوم الجمعة، ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، العياشي دهار، أوضح دهار، خلال خرجة معاينة ميدانية قام بها أعوان الرقابة التابعين للمديرية صبيحة اليوم الأول من عيد الفطر، أنه تم تسخير 4560 تاجر من مختلف النشاطات التجارية للمناوبة على مستوى ولاية الجزائر، وهذا طيلة أيام العيد.

وأضاف خلال هذه الزيارة التي شملت المقاطعة الادارية لبلدية بئر مراد رايس للوقوف على مدى احترام برنامج المداومة، أن العدد الاجمالي موزع على 627 مخبزة مسخرة من أصل 848 مخبزة ناشطة و1873 تاجر مواد غذائية وخضر وفواكه. الى جانب الملبنات السبعة والمطاحن التسعة الناشطة عبر ولاية الجزائر.

كما تم تسخير 2044 نشاط تجاري آخر تخص الخدمات كالمطاعم واكشاك تعبئة الهاتف النقال والميكانيك وإصلاح العجلات ومحطات البنزين وغيرها.

كما أشار الى توفير التطبيق الرقمي “مرافق كوم” الذي يمكن المواطن من الاطلاع على القائمة الاسمية للتجار المعنيين ببرنامج المداومة خلال عطلة عيد الفطر. مع إدراج مواقع محلاتهم التجارية، لتسهيل اقتناء مختلف المواد.

تسخير أزيد من 55.700 تاجرا عبر مختلف ولايات الوطن

وكانت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قد سخرت أزيد من 55.700 تاجرا عبر مختلف ولايات الوطن. لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع. مع اسداء تعليمات لتسخير وكلاء الجملة للخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة بما فيها مؤسسة “ماغرو” للعمل خلال أيام العيد.

ومن جهة أخرى، تم اسداء تعليمات الى رؤساء المفتشيات الاقليمية للتجارة المتواجدة على مستوى المقاطعات الإدارية ال14 لضمان النشر الواسع لقائمة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالمداومة على مستوى كل من مقر المفتشيات الاقليمية. مقرات البلديات وهذا بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

وأبرز المسؤول حرص التجار على الالتزام بنظام المداومة لضمان وفرة المواد الأساسية ومختلف الخدمات للمواطن. لافتا إلى أنه يتم تسجيل تموين عادي للمحلات والمتاجر بمختلف السلع واسعة الاستهلاك.

كما ثمن العديد من المواطنين نظام المداومة المطبق خلال فترة الأعياد. مؤكدين إن من شأنه ضمان أريحية المواطن خلال هذه المناسبة الدينية.