تسخير أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي العيد بالعاصمة

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك المقبل.

حسبما علم اليوم السبت عن دهار العياشي ممثل عن المديرية.

وأوضح دهار أنّه و طبقا للقرار 4191 المؤرخ في 20 ماي

المنصرم و الخاص بتنظيم مدوامة التجار و المتعاملين الإقتصاديين خلال يومي العيد، فقد تم تسخير 4594 متعامل اقتصادي وتاجر من إجمالي 8779 المسجلين بالعاصمة.

لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن التسخيرة الخاصّة بالتجار بهذه المناسبة لا تعني كل النشاطات.

و إنّما تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الأعياد بشكل ضروري.

على غرار محلاّت بيع المواد الغذائية العامة و محلات الخضر و الفواكه و المخابز و ما شابه من محلات.

ويشكل عدد التجار المعتمدين و المسخرين للعمل يومي العيد حسب دهار، ما نسبته 52.33 بالمائة من إجمالي التجار و المتعاملين الإقتصاديين المسجّلين بولاية الجزائر.

و من بين المتعاملين الذين سيكونون ملزمين بتوفير خدماتهم لقاطني الولاية القائمون على 487 مخبزة.

و ذلك من بين 661 مخبزه التي تحصيها العاصمة.

اما فيما يخص المواد الغذائية وبيع الخضر و الفواكه فقد تم تسخير 2160 تاجر من بين 4275 تاجر العاملين بالولاية.

وتشكل هذه التسخيرة نسبة 50.53 بالمائة.

وحسب نفس المتحدث، فإن النشاطات الأخرى كالمقاهي و قاعات الشاي و المطاعم و محلات الأكل السريع ومحطات البنزين.

فسيكونون بتعداد 1934 مرفق من بين المسجلين 3825 بالعاصمة، وذلك بنسبة تزيد عن 50 بالمائة.

كما ستعمل خلال مناوبة عيد الفطر بالولاية 5 مطاحن و 9 ملبنات لتوفير حاجيات المواطنين.

و ذكر دهار، أنّ 92 فرقة تابعة لمديرية التجارة تضم ما لا يقل عن 184 عون من مختلف أسلاك قمع الغش و التحقيق الإقتصادي، ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد.