تسخير أزيد من 53 ألف تاجر لضمان المداومة خلال عيد الأضحى

سطّرت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لسنة 2026، برنامج مداومة لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

وأوضحت مصالح الوزارة، أنه تنفيذًا لتعليمات الوزيرة آمال عبد اللطيف. تم تسخير 2684 عون رقابة عبر كامل التراب الوطني، لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات. الذي سُخّر لتنفيذه 53.771 تاجرًا، من بينهم 6602 ينشطون في قطاع المخابز. و28.663 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. و17.905 تاجرًا في قطاع النشاطات المختلفة، إضافة إلى 541 وحدة إنتاجية. منها 159 ملبنة، و336 مطحنة، و46 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية.

وذكرت الوزارة بالمناسبة، بخدمات التطبيق الالكتروني “مرافق كوم”، الذي يوفّر لمستخدميه معلومات دقيقة حول التجار المعنيين بنظام المداومة، مع إمكانية التبليغ الفوري عن التجار المخالفين قصد التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

