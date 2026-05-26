أزيد من 53 ألف تاجر يُداومون أيام عيد الأضحى

أكد المدير المركزي بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كمال بوخداش، أن الوزارة سطرت برنامجا خاصا لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمواد الأساسية والخدمات واسعة الاستهلاك خلال أيام عيد الأضحى. من خلال تسخير أزيد من 53 ألف تاجر عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح بوخداش، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، هذا الثلاثاء. أن برنامج المداومة يشمل 6602 مخبزة و28663 تاجرا ينشطون في مجال المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. إضافة إلى 17905 متعاملين في قطاعات مختلفة، من بينها خدمات تصليح العجلات. مشيرا إلى أنه تم كذلك تسخير 541 وحدة إنتاجية لضمان تموين السوق. بالإضافة كذلك إلى ى جانب 195 ملبنة و46 وحدة لإنتاج المياه المعدنية، تحسبًا لارتفاع الطلب خلال فترة العيد.

كما كشف ذات المتحدث، أنه بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، وضعت برنامجا خاصا بأسواق الجملة للخضر والفواكه، من خلال تسخير 47 سوق جملة. فضلا عن ضمان تموين المطاحن بمادة القمح والملبنات بمسحوق الحليب.

وفيما يتعلق بمتابعة مدى احترام التجار لبرنامج المداومة، كشف بوخداش عن تسخير 2684 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني. للسهر على متابعة التجار المسخرين والتأكد من التزامهم ببرنامج العمل المحدد خلال أيام العيد.

كما أضاف، أن مصالح الرقابة تتخذ إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين. تشمل تحرير محاضر قضائية وفرض عقوبات إدارية قد تصل إلى الغلق الإداري للمحلات التجارية إلى غاية تسوية وضعيتها.

