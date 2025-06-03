تسخير أزيد من 55 ألف تاجر وفتح أسواق الجملة خلال عطلة العيد 

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصّص للوقوف على التحضيرات الجارية المتعلقة بعطلة عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الإجتماع، ببرنامج المداومة خلال العيد، لضمان استمرارية التموين بالمواد والخدمات الأساسية عبر كامل التراب الوطني.

وفي مستهل الاجتماع، تم عرض برنامج المداومة الذي سُخّر لتنفيذه 55602 تاجر عبر مختلف بلديات الوطن. إلى جانب 547 وحدة إنتاجية و2801 عون رقابة.

ويأتي ذلك، لضمان استمرارية تزويد السوق بالمواد الضرورية، لاسيما المواد الغذائية العامة، الخبز، الخضر والفواكه، الحليب والمياه المعدنية.

وفي ذات السياق، وجّه الوزير بفتح أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه التابعة لشركة “ماقرو” خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. لضمان التموين المنتظم واستقرار الأسعار خلال هذه المناسبة الدينية.

وبخصوص تطبيق “مرافق كوم”، تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول التحديثات التي طالت هذا التطبيق.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق “مرافق كوم”، يُقدم حلاً رقميًا فعالًا يوفّر للمواطنين معلومات دقيقة وفورية حول مواقع التجار المداومين. مع إمكانية التبليغ السريع عن أي نقص أو خلل، تمس الممارسات التجارية أو صحة وسلامة المنتجات.

وأكد زيتوني أن رقمنة الرقابة واعتماد التطبيقات والمنصات الإلكترونية يمثلان ركيزة أساسية في تحسين الخدمة العمومية. ورفع مستوى الاستجابة لحاجيات المواطن، خاصة خلال المناسبات الكبرى.