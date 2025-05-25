تسخير أساتذة الابتدائي لتأطير امتحان البكالوريا

سيكون أساتذة التعليم الابتدائي معنيين بحراسة امتحاني شهادة التعليم المتوسط، والبكالوريا المقرران شهر جوان القادم.

وفي مراسلة وجهتها مديرية التربية لولاية سكيكدة، فقد تقرّر تسخير كل أساتذة المدارس الابتدائية كاحتياط لتأطير عملية الحراسة. وعليه المطلوب منهم-حسب المراسلة- التواجد بمؤسسات عملهم خلال هذه الفترة ، تحت إشراف مديري المدارس الابتدائية عبر الولاية. بصفتهم مؤطرين احتياطيين لهذا الامتحان الوطني الهام.

وياتي هذا عملا بالمنشور الوزاري، المتضمن تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025 و حرصا على توفير كل الاحتياطات اللازمة لإجراء الامتحانات الرسمية في الظروف الملائمة. خاصة امتحان شهادة البكالوريا 2025.