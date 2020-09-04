تسخير أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين إمتحانات “البيام”

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا بمناسبة إمتحانات شهادة التعليم المتوسط الإثنين المقبل.

وأضاف بيان لمصالح الأمن، أنه تم وضع جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية، لتأمين مختلف مراحل الإمتحانات ومجرياتها.

وأشار البيان، إلى أنه تم تسخير 15341 شرطي من مختلف الرتب، سيسهرون على ضمان تأمين 1940 مركز امتحان.

كما سيتم مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات في ظل هذه الظروف الصحية الإستثانية.

وأوضح المصدر، أن مختلف الوحدات الشرطية المقحمة ستسهر على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني.

بالإضافة إلى ضمان مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الإمتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

إلى جانب ذلك تم تعزيز التشكيلات الأمنية بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات إجراء الامتحانات.

وستعمل هذه الدوريات على تسهيل وضمان الإنسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المدارس ومراكز الامتحانات.

من جهته دعت المديرية كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم الى مراكز الامتحان، الالتزام بقانون المرور، وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.