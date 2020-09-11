تسخير أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين إمتحان البكالوريا

إتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأمنية لمرافقة وضمان السير الحسن لمجريات إمتحانات البكالوريا.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسخير 15379 شرطي بقطاع إختصاصها عبر كافة التراب الوطني للسهر على تأمين الإمتحان.

وأضاف المصدر، أن الخطة الأمنية تشمل تأمين 2147 مركز إمتحان موزعين على المستوى الوطني.

كما سيتم مرافقة كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات.

وستسهر الوحدات الشرطية المقحمة بمناسبة إجراء الامتحانات، والمدعومة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية، على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني.

بالإضافة إلى مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

كذلك سيتم تعزيز التشكيلات الأمنية بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات إجراء الامتحانات.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان، إلى المساهمة بدورهم في إنجاح هذه الامتحانات وضرورة الالتزام بقانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.