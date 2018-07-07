تسخير إمكانيات بشرية ومادية هائلة لإنجاح موسم الإصطياف‎ بسكيكدة

سخرت ولاية سكيكدة كل الإمكانيات المادية والبشرية لراحة المصطافين، تزامنا وإنطلاق موسم الإصطياف، حتى يكون موسما ناجحا على جميع الأصعدة.

ووفرت مصالح الحماية المدنية جميع إمكانياتها لضمان راحة المصطافين، أين جنّدت أعوان حراس شواطئ، وأعوان مهنيين للحماية المدنية.

كما نشرت زوارق وفرق طبية على طول الشواطئ المسموحة للسباحة والمقدر عددها بـ 23 شاطئا.

وتهدف ولاية الفراولة من هذه التحضيرات، إنجاح موسم الإصطياف وجلب أكبر عدد ممكن من المصطافين داخل أو خارج الوطن.

بعد أنّ سجلت العام الماضي مايربو عن 9 ملايين مصطاف.