تسخير بيتي شباب بقورصو والكرمة لاستقبال عائلات ضحايا حادث بومرداس

أمر وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، بتسخير كلٍّ من بيت الشباب الشهيد “زمور سعيد” ببلدية قورصو وبيت الشباب الشهيد “علي مرداس” ببلدية الكرمة بولاية بومرداس، ووضعهما تحت تصرف عائلات ضحايا حادث انحراف الحافلة.

وحسب بيان للوزارة، تم تسخير بيتي الشباب المذكورين لعائلات الضحايا، قصد التكفل بهم وتوفير ظروف الاستقبال والإيواء اللازمة.

هذا وتوفي 25 شخصا وأصيب 44 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بالطريق الاجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس.