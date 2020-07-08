تسخير تشكيل أمني لمحاربة التجارة الفوضوية وفرض التدابير الوقائية للتصدي لـكورونا بمعسكر

تواصل مصالح أمن ولاية معسكر، جهودها الميدانية للسهر على فرض احترام الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا.

و سخرت مصالح أمن الولاية منتصف الأسبوع الجاري تشكيلا أمنيا تم نشره عبر عدة أحياء و أماكن بمدينة معسكر , كانت تعرف توافدا كبيرا للمواطنين دون احترام الإجراءات الوقائية وفي مقدمتها مبدأ التباعد الجسدي ووضع الأقنعة الواقية.

واستهدفت هذه العملية عدة أحياء على غرار شارع الرايس بحري ، شارع مازونة المعروف بساحة الصو ، ساحة النعيمي، حي البساتين , شارع الأمير عبد القادر طريق سيدي بوراس لغرض محاربة التجارة الفوضوية واحتلال الأرصفة من طرف الباعة غير الشرعيين.

وفي نفس الإطار تواصل عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بأمن الولاية بدورهم عملياتهم الميدانية بتكثيف المراقبة و التحسيس لفائدة أصحاب المحلات التجارية للحرص على احترام التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

ويبقى دور المواطن والتزامه بمختلف الإجراءات محوريا و ضروريا في خضم هذه المعركة ضد هذا الوباء الخطير.