تسخير حوالي 800 شرطي لتأمين مراكز امتحانات  “الباك” في البيض

سخرت مصالح أمن ولاية البيض، حوالي 800 شرطي من مختلف الرتب تحت إشراف إطارات من مختلف المصالح الولائية وأمن الدوائر التابعة لأمن الولاية.

وسيتم تأمين 28 مركز امتحان، ومركز تصحيح، أين تم وضع تشكيل أمني على مستوى هذه المراكز قبل إجراء الامتحانات.

كما سيتم تأمين قطاع الإختصاص بدوريات قبل، أثناء، وبعد عملية الإمتحان.

والتي ستمتد إلى غاية نهايتها لتسهيل العملية والمرافقة الأمنية للمترشحين والمؤطرين، كما سيتم تأمين ومواكبة أوراق مواضيع الإمتحانات والأجوبة.

وفي سياق العملية، تم وضع تشكيل أمني لتأمين مديرية التربية طيلة فترة الامتحانات.