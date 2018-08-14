تسخير فرقة بياطرة متنقلة تجوب الأحياء الشعبية يومي عيد الأضحى بالعاصمة

سيتم تسخير في اليوم الأول من عيد الأضحى فرقة متنقلة متكونة من أطباء بياطرة تجوب مختلف أحياء العاصمة للتفتيش الصحي للأضاحي.

وقال المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي في تصريح “لوأج”، أن هذه الفرقة المتنقلة المتكونة من أربعة أطباء بياطرة.

مهمتها الأساسية التفتيش الصحي للأضاحي التي تذبح في الطريق العمومي في مختلف أحياء العاصمة.

مضيفا أنها ستجوب في اليوم الأول من العيد الأحياء الشعبية الكبرى على غرار باب الواد، باش جراح والرويبة.

أين يقوم المواطنون بذبح الأضاحي على مستوى الأحياء و الشوارع حيث ستفحص هذه الفرقة هذه الذبائح.

و ذكر في ذات السياق أن مصالح المفتشية البيطرية لولاية الجزائر كانت قد جندت علاوة على الفرقة المتنقلة 132 طبيب بيطري آخر .

للسهر خلال يومي العيد على عملية ذبح الاضاحي على مستوى مذابح و مسالخ العاصمة “حسين داي و الكاليتوس و الحراش و زرالدة”.