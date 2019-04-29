تسخير قرابة 900 عون رقابة لضمان النوعية وقمع الغش في رمضان   

جندت مديرية التجارة لولاية الجزائر قرابة 900 عون رقابة، لضمان مراقبة النوعية وقمع الغش بولاية الجزائر، تحسبا لشهر رمضان.

حسب ما أفاد به دهار العياشي المكلف بالإعلام لدى المديرية، وذلك في إطار مساعيها لحماية المستهلك وتنظيم آلية السوق وضبطها.

وأوضح دهار أن فرق الأعوان الموزعين، تضم أعوان مختصين في التحقيقات الاقتصادية و الأسعار و آخرين في قمع الغش.

سيتم توزيعهم على مستوى كافة أسواق التجزئة، والجملة والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة.

وأبرز ذات المسؤول أنه سيتم أخذ عينات للمواد المشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية.

ليتم بعدها اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين، مع اقتراح قرارات بالغلق الإداري للمحلات في حالة الضرورة.

حيث أشار دهار أن العملية سيخضع لها أزيد من 1990 ناشط تجاري، في 101 سوق بلدي مغطى بالعاصمة.

كما أن عمل فرق الرقابة لن يقتصر على الخرجات النهارية، بل سيتم تخصيص خرجات ليلية يقومون بها بعد فترة الإفطار.