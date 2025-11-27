إعــــلانات
بسبب الثلوج..تسخير كافة الإجراءات لضمان فتح محاور شبكة الطرقات

بقلم أسماء.ع
قامت مديريات الأشغال العمومية بكل من ولايات البويرة، برج بوعريريج، و المدية، و إلى جانب القطاعات الأخرى المعنية. على إثر التقلبات الجوية الأخيرة و التساقط الكثيف للثلوج، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية و المادية. لضمان فتح محاور شبكة الطرق الوطنية و الولائية و تأمين حركة السير عبر مختلف المناطق.

وتواصل الفرق الميدانية جهودها في إزالة الثلوج، معالجة النقاط الحساسة، و ضمان تنقل المواطنين.

رابط دائم : https://nhar.tv/SGjMv
