بسبب الثلوج..تسخير كافة الإجراءات لضمان فتح محاور شبكة الطرقات

قامت مديريات الأشغال العمومية بكل من ولايات البويرة، برج بوعريريج، و المدية، و إلى جانب القطاعات الأخرى المعنية. على إثر التقلبات الجوية الأخيرة و التساقط الكثيف للثلوج، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية و المادية. لضمان فتح محاور شبكة الطرق الوطنية و الولائية و تأمين حركة السير عبر مختلف المناطق.

وتواصل الفرق الميدانية جهودها في إزالة الثلوج، معالجة النقاط الحساسة، و ضمان تنقل المواطنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور