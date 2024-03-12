تسخير كافة الإمكانيات لضمان تأطير أمني خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر، كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان تأطير أمني خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر، من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية عبر المسالك المؤدية إلى جامع.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن تلك التشكيلات الأمنية تم وضعها عبر مختلف المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر. كما تم اتخاذ إجراءات استباقية لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق.

وأشار البيان الى أن هذه التشكيلات مكونة من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح منها الوحدات الجمهورية للأمن. المصلحة الولائية للأمن العمومي، الفرقة العملياتية لمختلف مصالح أمن المقاطعات الإدارية، فرق الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية”، إضافة إلى مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التي تسهر على التأمين الداخلي والخارجي للجامع.

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