تسخير مراكز للتكوين والتدريب للحجاج عبر الوطن

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن تسخير مراكز للتكوين و التدريب عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن. لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 1446ه/2025م. من أجل تمكينهم من أداء مناسكهم بالشكل الصحيح.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج و العمرة. قد سخرت مراكز للتكوين و التدريب لفائدة الحجاج الميامين تعينهم على أداء مناسكهم بالشكل الصحيح.

وللاطلاع على تفاصيل البرنامج الخاص بهذه المراكز، دعا الديوان الحجاج إلى الاتصال أو التقرب من مديريات الشؤون الدينية و الأوقاف بمقر إقامتهم.