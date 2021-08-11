تسخير مستشفى الدويرة ومؤسسة باستور للتكفل بضحايا الحرائق

أمر وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، بتسخير المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق “باستور”. لاستقبال والتكفل بضحايا الحرائق التي مست عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للوزارة، فإن عدة ولايات من وسط البلاد تواجه حرائق هائلة منذ أول أمس الإثنين. أغلبها بولاية تيزي وزو، مخلفة عددا من الضحايا.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، قد تنقل إلى تيزي وزو مرفوقا بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، للاطلاع على الوضع وتقديم تعازي رئيس الجمهورية لأسر الضحايا.