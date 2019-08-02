تسخير 150 طبيبا بيطريا و128 موقعا مرخصا لبيع الأضاحي بالعاصمة

سخرت مصالح ولاية الجزائر 150 طبيبا بيطريا للإشراف على عمليات النحر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسبما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم تحديد 128 موقعا مرخصا لعملية بيع الأضاحي، موزعة عبر 42 بلدية بالولاية، حسب ماأكده عبد الحليم يوسفي المفتش البيطري للعاصمة.

واوضح يوسفي أنه من بين المواقع المشار إليها تم تخصيص 13 موقعا موجها لفائدة الموالين القادمين من ولايات أخرى.

ويرمي هذا الإجراء إلى تقريب الباعة الأصليين من المشتري العاصمي حتى يتمكن هذا الأخير من الحصول على أضحيته بأفضل الأسعار.

و يشرف على عملية الرقابة و التأكد من سلامة الأضاحي يوم العيد 148 طبيبا بيطريا، 12 منهم سيكونون متواجدين على مستوى مذابح الحراش، الكاليتوس وزرالدة ،

وهي مواقع الذبح التي تعود العشرات من المواطنين التقرب منها كل سنة يوم العيد لنحر أضاحيهم في ظروف أفضل من تلك على مستوى الأحياء أوالتجمعات السكانية.

كما سيتم تسخير المفتشية البيطرية لفرقتين متنقلتين مكونة من أربعة بياطرة، إضافة إلى تسخير فرقة مداومة على مستوى المديرية الولائية للمصالح الفلاحية.