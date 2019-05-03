تسخير 1500 شرطي لتأمين ولاية غليزان خلال شهر رمضان

وضعت مديرية الأمن الولائي بغليزان، مخططا أمنيا وهذا تحسبا لشهر رمضان الفضيل، حسب ما أفاد به بيان لذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر أن الهدف من وراء هذا المخطط تأمين جميع الأماكن التي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين على غرار الأسواق

والمرافق العمومية، أماكن العبادة، المؤسسات العمومية والإدارية، محطات نقل المسافرين، وأماكن الترفيه خاصة في الفترة الليلية، يضيف المصدر ذاته.

حيث تم تسخير 1500 عنصر شرطة ومختلف الوسائل المادية للعمل ليل نهار لضمان راحة المواطنين وحماية ممتلكاتهم وتأمين كل إقليم الإختصاص.