تسخير 1500 عون حماية مدنية للتدخل بـ3 ولايات إثر زلزال بجاية

قامت المديرية العامة للحماية المدنية، منذ صبيحة اليوم الخميس، بتنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق الوطني، بعد زلزال بجاية.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم وضع هذه الخلية، تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام.

وتم تنصيب هذه الخلية، لمتابعة تطورات الأحداث، بعد الهزة الأرضية.

بالإضافة إلى تشكيل خلايا متابعة على مستوى مراكز التنسيق العملي بولايات بجاية، سكيكدة وولاية جيجل.

كما تم تجنيد 1500 عون حماية مدنية من مختلف الرتب يشكلون الفرق المختصة للتدخل في مثل هذه الحوادث.

ويتزع أعوان الحماية المدنية كالتالي: “600 عون بجيجل، و500 عون بولاية بجاية و400 عون بولاية سكيكدة.

بالإضافة إلى تسخير 6 فرق سينوتقنية، مدعمين بعتاد تدخل خاص من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

كما تم وضع 17 فرق الدعم والتدخل الأولي في حالة تأهب، تابعة لـ17 ولاية بتعداد يقدر بـ1500 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.

هذا وتم تسجيل، هزة أرضية ببجاية على الساعة 1 و4 دقائق، شعر بها سكان 12 ولاية مجاورة.

وخلفت الهزة الأرضية، بعض الأضرار المادية من تشققات في بعض السكنات والمؤسسات بالإضافة إلى بعض الإصابات بجروح وحالات الفزع.