تسخير 2000 شرطي لتأمين مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني 2000 شرطي، لتأمين مباراة الجزائر وبوركينافاسو، والتي ستقام غدا الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام المتمثل في مباراة الخضر ضد البوركينافاسو.

وتم تسخير فرق شرطية راكبة وأخرى راجلة، للسهر على توفير السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات قبل، أثناء وبعد مباراة أشبال بلماضي.

كما تسهر مصالح الأمن الوطني على ضمان الانسيابية المرورية عبر كل الطرق المؤدية إلى ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” بالبليدة ومحيطه.

وكذا عبر المحطات البرية ومحطات النقل عبر السكك الحديدية. كما سيتم تأمين الفضاءات المخصصة لركن السيارات، تحسبا للسيرورة مباراة الخضر الحسنة.

هذا وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين، بإلزامية التقيد الصارم بإجراءات البروتوكول الصحي.

بالإضافة إلى تقديم المناصرين، لتذكرة المقابلة مرفوقة بالجواز الصحي وبطاقة الهوية، للدخول إلى الملعب.

هذا وسيجري المنتخب الوطني الجزائري، غدا الثلاثاء، لقاء العودة ضمن تصفيات المؤهلة للمرحلة الفاصلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيواجه المنتخب الوطني الجزائري، نظيره البوركينابي، يوم غد الثلاثاء 16 نوفمبر 2022 ، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

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هذا ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الإثنين للحديث عن مباراة بوركينافاسو المنتظرة يوم غد الثلاثاء.

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه سيأتي اليوم الذي سينهزم فيه المنتخب الوطني، لتتوقف سلسلة النتائج الإيجابية المتتالية المحققة منذ سنة 2019.

وقال: ” لا بد أنا يأتي اليوم الذي سننهزم فيه، لكن لن يكون هذا اليوم في مباراة الغد”.

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