تسخير 27 عون بمختلف الرتب و38 غطاس للبحث عن مفقود في البحر

تتواصل عمليات البحث عن الشخص المفقود بالبحر بشاطئ العسكري رقم 01 ببلدية سكيكدة لليوم السابع على التوالي. بالتنسيق مع حراس السواحل.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 26غطاس و سائقي زورق من ولاية سكيكدة. 07 غطاسي من ولاية عنابة. 05 غطاسي من ولاية جيجل وتقني من ولاية قالمة.

كما تم تسخير 27 عون بمختلف الرتب، فرقة البحث والإنقاذ في الاماكن الوعرة على مستوى طول الواجهة البحرية سطورة.

وتم أيضا تسخير 7 زوارق انقاد، سيارتي إسعاف، شاحني إطفاء، 3 سيارات اتصال.

وتمت عملية تمشيط على مختلف شواطئ سطورة ، العربي بن مهيدي، فلفلة المرسى، قرباز، رميلة.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي لتسيير ومتابعة عملية البحث بمركز الحماية المدنية بالشاطئ العسكري 01 بسطورة بلدية سكيكدة.

وتتم العملية بقيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة وبحضور قائد القطاع العملياتي وقائد الواجهة البحرية لحراسة السواحل.