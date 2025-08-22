تسخير 3 طائرت إخماد.. إندلاع حريق بمنطقة الدكان في بومرداس

إندلع حريق اليوم الجمعة، في منطقة الدكان ببلدية عمال التابعة لدائرة الثنية، في بومرداس، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من مصالح الحماية المدنية.

وحسب بيان لميديرة الحماية المدنية بالولاية، بدأت فرق الإطفاء عملياتها في حدود الساعة 10:29 من نهار اليوم. حيث تم تسخير جميع المعدات المادية والبشرية، بما في ذلك الرتل المتنقل المخصص لمكافحة حرائق الغابات.

وتتواصل جهود الإخماد في الموقع، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

و تم تعزيز الجهود بوصول 3 طائرات إخماد تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية.

ويقود مدير الحماية المدنية لولاية بومرداس عملية الإخماد التي ما زالت جارية، وقد تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية. بما في ذلك الرتل المتنقل المخصص لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.