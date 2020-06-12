تسخير 36 عنصرا للحماية المدنية اليوم للبحث عن الشاب الغريق بالشلف

سخرت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف اليوم الجمعة 36 عنصرا جديدا للبحث عن الشاب الغريق.

وأفاد بيان للمديرية، أنه تنفيذا لخطة العمل التي تم رسمها يوم الأمس خلال جلسة العمل التي ترأسها المدير الولائي بوحدة الحماية المدنية بتنس للبحث عن الغريق المفقود منذ تاريخ مساء بالمنطقة الصخرية للشاطئ الكبير بتنس.

وأضاف البيان، أنه بعد تحقق توقعات الطقس التي كانت مرتقبة خلال هذا اليوم المتعلقة بهيجان البحر واستحالة الرؤية في أعماقه، تم اليوم تسخير 36 عنصرا من أفراد الحماية المدنية من مختلف الرتب من بينهم 18 غطاسا، 03 عناصر للفرقة السينوتقنية (فرقة الكلاب المدربة) و الباقي أعوان مهنيين قاموا بعملية مسح وتمشيط ضفاف الجهة الشرقية من البحر انطلاقا من مكان الغرق مرورا بالشاطئ الانجليزي، التراغنية وصولا إلى شاطئ بوشغال.

وأشار ذات البيان إلى أن العملية ستستأنف مساء اليوم الجمعة لتشمل الجهة الغربية لضفاف البحر لتصل إلى غاية منطقة الدراملة مرورا بشاطئي وادي القصب و كاف كالة حسب الخطة التي تم رسمها.

وأوضح نفس المصدر، أن عملية البحث عن الغريق ستستأنف على أمل أن تلفظ أمواج البحر المتلاطمة جثة الضحية، و على أمل أن يهدأ البحر للقيام بعمليات الغطس في أعماق البحر في حالة وضوح الرؤية.