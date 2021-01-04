تسخير 400 آلة لفتح الطرق المغلقة وأزيد من 500 طن ملح لإزالة الثلوج

جند قطاع الأشغال العمومية كافة الموارد البشرية والمادية من أجل إعادة فتح الطرق المقطوعة جراء التقلبات الجوية.

يأتي هذا إثر سوء الأحوال الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن في الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر و3 جانفي.

وقد تم بهذا الخصوص تسخير أكثر من 400 وحدة من المعدات والآلات، و1200 عون وإطار، للسهر على تنفيذ كافة التدخلات.

وتم استخدام أزيد من 500 طن، من الملح لإزالة الثلوج وتسهيل حركة المركبات ومعالجة الانهيارات الارضية وإزالة المياه الراكدة والرمال.

وقد شملت التدخلات 26 ولاية هي الشلف، أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، البويرةـ تبسة، تلمسان، عين الدفلى، عين تموشنت، معسكر.

وكذا تيارت، النعامة، الجلفة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، سوق أهراس.