تسخير 4500 عامل و390 شاحنة لرفع النفايات وتنظيف الفضاءات العمومية بالعاصمة 

سطرت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”, برنامجا خاصا بالشهر الفضيل لرفع النفايات وتنظيف الفضاءات العمومية عبر مختلف البلديات التابعة لإقليم اختصاصها.

وسخرت “نات كوم” 4500 عامل و390 شاحنة, من أجل تكثيف عمليات رفع النفايات وتنظيف الفضاءات العمومية عبر بلديات العاصمة .

وأوضحت، رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”, نسيمة يعقوبي, في تصريح لـ وأج, أنه تحسبا لشهر رمضان الكريم, تم تسطير برنامج خاص شرع في تنفيذه قبيل حلول هذا الشهر.

وسيتم خلال هذا البرنامج تنظيف الأسواق ومحيط المساجد وفضاءات التسلية, على غرار منتزه الصابلات وحديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” ببن عكنون, ومنبع المياه بالحراش.

وأكدت يعقوبي أنه تم الأخد بعين الاعتبار خصوصيات هذا الشهر، المتمثلة في زيادة كمية النفايات التي يتم رفعها. وهذا بنسبة قد تصل إلى 18 بالمائة مقارنة بالأيام العادية، (من نحو 1100 طن يوميا إلى حوالي 1300 طن”. وهو ما أرجعته المسؤولة ذاتها بالدرجة الأولى إلى التبذير الغذائي.

وفي هذا الإطار، سخرت المؤسسة “موارد مادية وبشرية معتبرة, قوامها 4500 عامل و390 شاحنة من مختلف الأنواع, تشمل شاحنات رفع النفايات وآليات الكنس الميكانيكي وشاحنات غسل الطرقات.

إلى جانب تدعيم الحظيرة بـ 1500 حاوية إضافية, من بينها حاويات مخصصة لجمع مادة الخبز التي تسجل ارتفاعا خلال هذه المناسبة”.

وأشارت يعقوبي، إلى أن سنة 2025 سجلت “رفع 15 طنا من مادة الخبز”, لافتة إلى أن هذه الأخيرة تتطلب معالجة خاصة ولا يمكن خلطها مع النفايات المنزلية العادية، ما يستدعي تسخير إمكانيات إضافية لرفعها بصفة منفصلة.

كما أوضحت أن العمل خلال هذا الشهر الفضيل سيتم بنظام المناوبة على مدار 24 ساعة، مع تكثيف التدخلات، قصد منع تراكم النفايات والحفاظ على نظافة المحيط.

وذكرت يعقوبي بأن “نات كوم” أطلقت حملة توعوية قبل عشرين يوما من حلول شهر رمضان، من أجل حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك والحد من ظاهرة التبذير، لما لها من آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية.