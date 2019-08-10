تسخير 500 تاجر بورقلة للمداومة يومي عيد الأضحى

تم تسخير أزيد من 500 تاجر بورقلة، لأجل ضمان المداومة، يومي عيد الأضحى، والذي سيصادف يوم غد الأحد.

ويشمل هذا الإجراء، حسبما علم اليوم السبت، لدى مسؤولي المديرية المحلية للتجارة، لـ”واج”، التجار الناشطين في مختلف المجالات.

من بينهم، إصحاب محلات المواد الغذائية، والخضر والفواكه والمخابز، والمطاعم ومحطات الخدمات وتوزيع الوقود.

وجندت مديرية التجارة لورقلة، 8 فرق لمراقبة الجودة وقمع الغش، عبر كامل تراب الولاية.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم معاقبة المخالفين في حالة عدم الإلتزام بالمداومة، بغلق المحل التجاري لمدة شهر، وغرامة مالية تتراوح بين 30 و200 ألف دينار جزائري.

وفي ذات السياق، سجلت الولاية نسبة استجابة لبرنامج المداومات، تجاوزت 99 بالمائة، خلال السنوات الأخيرة.

كما سخرت مديرية المصالح الفلاحية، 26 بيطري من القطاعين العام والخاص، لمراقبة عمليات بيع وذبح الأضاحي.