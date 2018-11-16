تسخير 500 عون من الحماية المدنية يوم المولد النبوي بالعاصمة   

أخبار الجزائر
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تسخير 500 عون من الحماية المدنية يوم المولد النبوي بالعاصمة   
بقلم شهرزاد مزياني

سخرت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، قرابة 500 عون حماية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، يوم الثلاثاء .

وذلك من أجل التدخل بسرعة في حالة حدوث حرائق، أو حادث ناجم عن الإستعمال العشوائي للمفرقعات وللألعاب النارية.

وحسبما أكده، اليوم الجمعة، المكلف بالإعلام لدى ذات المصالح الملازم الأول خالد بن خلف الله، أنّ مصالح الحماية المدنية  لولاية الجزائر ،قد جندت بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، الثلاثاء المقبل، 47 وحدة متنقلة متكونة من أزيد من 500 عون من عناصر الحماية المدنية.

وأضاف المتحدث، أنّ مهمتها التنقل لمختلف الأحياء و لاسيما الشعبية  بالعاصمة و كذا على مستوى  ساحات مختلف البلديات.

على غرار باب الوادي و باش جراح و الجزائر الوسطى والرويبة للتدخل بسرعة في حالة وقوع  حريق أو اي حادث بسبب الاستعمال العشوائي للألعاب النارية.


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