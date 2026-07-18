تسخير 5683 إطارًا وعونًا من قطاع الغابات لإخماد الحرائق

سخرت وزارة الفلاحة والتنمية، 5683 إطارًا وعونًا من قطاع الغابات، مدعومين بـ3245 عاملًا متعاقد (عمال موسميون) تم تجنيدهم لتعزيز فرق التدخل، حيث يواجهون النيران بشجاعة وتفانٍ.

وحسب بيان للوزارة، يواصل منتسبو قطاع الغابات، إلى جانب زملائهم في الحماية المدنية، وبدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي، جهودهم الحثيثة لإخماد الحرائق التي مست 17 ولاية عبر الوطن. في ظل ظروف مناخية بالغة الصعوبة. تتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب واتساع رقعة الحرائق.

ويتواجد في الصفوف الأمامية 5683 إطارًا وعونًا من قطاع الغابات، مدعومين بـ3245 عاملًا متعاقد (عمال موسميون). تم تجنيدهم لتعزيز فرق التدخل، حيث يواجهون النيران بشجاعة وتفانٍ. دفاعًا عن الثروة الغابية الوطنية، وحمايةً للأراضي الفلاحية والممتلكات، في تجسيد لروح الواجب والمسؤولية.

ولا تقتصر مهام أعوان الغابات على التدخل الأولي لإخماد الحرائق، بل تمتد منذ لحظة تلقي الإنذار إلى غاية الانتهاء من عمليات تبريد البؤر المشتعلة. وهي مرحلة ميدانية دقيقة وحاسمة تستوجب بقاء الفرق في الميدان لساعات طويلة، بل وأيام عند الضرورة. إلى غاية التأكد من الإخماد التام ومنع تجدد اشتعال النيران. بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والغطاء الغابي.