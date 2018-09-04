تسخير 60 ألف شرطي للدخول المدرسي والدراجات الهوائية جديد الأمن  

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، فيما يخص إقليم إختصاصها عبر كامل التراب الوطني، تحسبا للدخول الإجتماعي والمدرسي الجديد، مخططا أمنيا مكثفا.

حيث تم تسخير أكثر من 60000 شرطي من مختلف الرتب، بما فيها العنصر النسوي يعملون بنظام التناوب .

ضمانا لدخول إجتماعي آمن وجو ملائم للإلتحاق بمقاعد الدرسة، بالإضافة إلى إستحداث فرقة شرطة الدراجات الهوائية.

التي يسمح إستعمالها بالولوج إلى بعض الأماكن الضيقة، التي تتعذر على سيارات الشرطة الدخول اليها.

هذه الإجراءات التسهيلية تتمثل في تكثيف عمليات التأمين والمراقبة في محيط جميع المدارس، في كافة جميع الأطوار التعليمية.

إضافة إلى تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة، في الطرقات التي تعرف حركية كبيرة للمتمدرسين وأهاليهم، لضمان تنقلاتهم بكل أريحية وأمان.