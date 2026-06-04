تسخير 8 آلاف عون للحماية المدنية خلال امتحانات البكالوريا

كشف المدير الفرعي للإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، المقدم نسيم برناوي. عن تخصيص 8000 عون وتسخير 588 سيارة إسعاف و250 شاحنة عبر مختلف ولايات الوطن. لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، التي تنطلق الأحد المقبل.

وأشار برناوي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثانية، إلى أن هذه الإمكانيات المادية والبشرية تندرج في إطار المخطط العملياتي الوقائي للحماية المدنية الخاص بهذه المواعيد المهمة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن وحدات الحماية المدنية أجرت مؤخراً زيارات ميدانية ووقائية إلى جميع الفروع التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومراكز إجراء الامتحانات. بهدف تأمينها إلى غاية انتهاء الامتحانات وعمليات تصحيح أوراق المترشحين.

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