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أخبار الجزائر

تسخير 9 طائرات لإخماد الحرائق ببرج بوعريريج

بقلم أمينة داودي
تسخير 9 طائرات لإخماد الحرائق ببرج بوعريريج
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سخرت مصالح الحماية المدنية 9 طائرات من الولايات المجاورة لإخماد الحرائق التي اندلعت منذ يوم أمس بولاية برج بوعريريج.

وتم تسخير 9 طائرات AT802 من ولايات بجاية وجيجل وعنابة، وBE200 للجيش الوطني الشعبي. بالإضافة كذلك إلى إمكانيات الوحدات المجاورة لبجاية وبرج بوعريريج لإخماد حريق غابي بين ولاية بجاية “بلدية إغيل علي”. وولاية برج بوعريريج “بلديتي ثنية النصر والجعافرة”.

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