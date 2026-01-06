تسديد أشطر “عدل”.. رفع سقف الدّفع عبر البطاقة

قام تجمّع النقد الآلي، بالتنسيق مع الأعضاء المنخرطين، برفع سقف الدفع عبر البطاقة، وهذا في إطار تسهيل عملية تسديد أشطر سكنات عدل.

حيث يهدف هذا الإجراء إلى تمكين مكتتبي برنامج البيع بالايجار “عدل” من تسديد أقساطهم باستعمال البطاقة البنكية CIB أو البطاقة الذهبية بكل أريحية.

كما شدد تجمع النقد الدولي، على ضرورة التاكد خلال عملية حجز المعلومات الخاصة بالبطاقة البنكية عبر المنصات الرسمية والموثوقة فقط. وهذا عبر الرابطين التاليين:

منصة الدفع عبر البطاقة الذهبية:

https://epay.poste.dz/payment/

منصة الدفع عبر البطاقة البنكية CIB:

https://cib.satim.dz/payment/

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور