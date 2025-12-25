تسديد أشطر “عدل 3”.. تنبيه هام وتحذير من بريد الجزائر

نشرت مؤسسة بريد الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تذكيراً لفائدة المكتتبين في برنامج “عدل 3”، دعتهم فيه إلى تسديد الأشطر المستحقة باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية.

وأوضحت المؤسسة أن عملية التسديد يمكن إنجازها بكل سهولة وأمان، من خلال الموقع الرسمي لوكالة “عدل”. دون الحاجة إلى التنقل، ما يتيح للمستفيدين إتمام العملية وهم في راحة تامة.

وفي المنشور ذاته، شدّدت “بريد الجزائر” على أنها لا تطلب التسديد عبر المكالمات الهاتفية، محذّرة المواطنين من الوقوع ضحية محاولات النصب والاحتيال، وداعية إلى عدم الاستجابة لأي اتصالات مشبوهة أو تقديم معطيات شخصية أو بنكية لجهات غير رسمية.